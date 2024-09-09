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Устроившая тройное ДТП на Завеличье женщина отказалась пройти проверку на алкоголь

Женщина, устроившая тройное дорожно-транспортное происшествие на улице Коммунальной в Пскове, отказалась пройти проверку на алкоголь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 12 сентября в 17.00 на улице Коммунальной у дома №77.

Произошло столкновение трех автомобилей: Chevrolet, Volkswagen и Ford. Женщина 1990 года рождения за рулем Ford Focus выбрала небезопасную дистанцию до Chevrolet Lachetti под управлением мужчины 1971 года рождения. В результате столкновения Chevrolet совершил наезд на стоящий Volkswagen Polo под управлением девушки 2004 года рождения.

Видео с камер Pskovline

Пострадали два человека. Водитель Volkswagen госпитализирована. У пассажирки Lachetti, женщины 1977 года рождения, выявлены ушибы, отпущена.

Водитель Ford отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Протокол будет направлен в суд для принятия решения.