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АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове водитель автомобиля Nissan сбила велосипедиста

20.09.2024 10:31|ПсковКомментариев: 0

В Пскове водитель автомобиля сбила велосипедиста. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 19 сентября в 21.20 у дома №25 по улице Инженерной.

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan, женщина 1988 года рождения, совершила наезд на велосипедиста 2005 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги по пешеходному переходу и не спешился.

В результате ДТП пострадал велосипедист. Был госпитализирован в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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