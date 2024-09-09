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В Пскове водитель Lada Largus спровоцировал наезд мотоциклиста на световую опору

В Пскове водитель Lada Largus спровоцировал наезд мотоциклиста на световую опору. Как сообщили в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 22 сентября в 16.00 на улице Коммунальной, у дома 54.

Мужчина 1964 года рождения за рулем легковой автомашины совершал разворот, не уступил дорогу и создал помеху движущемуся во встречном направлении мотоциклу Kawasaki под управлением молодого человека 2000 года рождения.

Касания транспортных средств не произошло, но мотоциклист наехал на бордюрный камень и световую опору. Доставлен в областную больницу с предварительным диагнозом перелом грудного отдела позвоночника, ссадина предплечий. Информация о травмах уточняется.