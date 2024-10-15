АвтоМир / Происшествия / ДТП

Самосвал наехал на газопровод на улице Экипажа Гудина в Пскове

Самосвал наехал на газопровод на улице Экипажа Гудина в Пскове. Как корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в отделе ГАИ управления МВД России города Пскова, дорожно-транспортное происшествие произошло у дома №6, корпус 1 сегодня, 15 октября, в 14:30.

По предварительной информации, водитель 1979 года рождения, управляя грузовым автомобилем «МАЗ» с поднятым кузовом самосвала, совершил наезд на газовую трубу, расположенную над дорогой общего пользования.

Инцидент оформили как ДТП с техническими повреждениями. На место происшествия были вызваны газовые службы.