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Появилось видео ДТП с опрокидыванием Chevrolet на улице Инженерной в Пскове

Появилось видео момента дорожно-транспортного происшествия на улице Инженерной в Пскове, где водитель Renault, не имеющий права управления, опрокинул Chevrolet, а затем врезался в припаркованный автомобиль Audi 100.

Видеозапись сделана с регистратора одной из проезжавший мимо автомашин. Видно, что Renault Laguna движется на небольшой скорости по второстепенной дороге, не уступает дорогу Chevrolet Lacetti, после чего автомобиль Chevrolet опрокинулся на бок.

Далее Renault поехал обратно в сторону дороги-дублера, где врезался в припаркованный автомобиль Audi 100.

По официальной информации, столкновение произошло 24 октября в 8.05 на улице Инженерной у дома №78. По предварительной информации, водитель Renault Laguna, мужчина 1990 года рождения, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу Chevrolet Lacetti под управлением мужчины 1992 года рождения. В результате Chevrolet совершил опрокидывание. Водитель Renault при дальнейшем движении через зеленую зону, совершил наезд на припаркованный автомобиль Audi 100.

По первоначальной информации, никто не пострадал. Данная информация уточняется, возможно, ДТП получит статус учетного.

Водитель Renault Laguna не имеет водительского удостоверения.