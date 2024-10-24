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Два человека пострадали при опрокидывании ВАЗа на улице Юбилейной в Пскове

Два пассажира пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло у дома №51 на улице Юбилейной в Пскове 30 октября. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в городском отделе Госавтоинспекции, авария случилась около 21.00.

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулём»

По предварительной информации, молодой человек 2003 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21102, при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу Lada Kalina под управлением молодого человека 2002 года рождения, который двигался на запрещающий желтый сигнал светофора. В результате столкновения ВАЗ 21102 опрокинулся.

Пострадала пассажир Lada Kalina, женщина 1959 года рождения, ее доставили в областную больницу с ушибом грудной клетки. Также пострадал пассажир ВАЗ 21102, молодой человек 2003 года рождения, госпитализирован в областную больницу с ушибленной раной, сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой.

Водители трезвые.

Помимо этого, из больницы позже поступило сообщение, что за медицинской помощью обратился один из водителей. Подробности уточняются.