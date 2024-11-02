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Удерживающие устройства спасли от тяжких травм большинство из 64 детей-пассажиров, пострадавших в ДТП в Псковской области

Детские кресла спасли от тяжких травм большинство из 64 детей-пассажиров, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в Псковской области за 9 месяцев 2024 года. Об этом рассказал врио начальника Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Владимир Папорт 5 ноября в эфире радиостанции «ПЛН FM» (102,6 FM).

За первые девять месяцев 2024 года на территории Псковской области зафиксировано 112 дорожно-транспортных происшествий, в которых 121 ребенок получил телесные повреждения. 5 детей погибли за 9 месяцев.

В 56 ДТП дети находились в автомашине в качестве пассажиров. В данных ДТП 3 ребенка погибли, 64 получили ранения.

Вторая категория по тяжести последствий - ДТП с детьми-пешеходами. Рост составил более чем 18%. В данных происшествиях 21 ребенок получил ранения. В 19 ДТП дети являлись велосипедистами. 2 ребенка погибли и 17 получили ранения.

Владимир Папорт отметил, что также участниками происшествий становятся дети-водители мототранспорта. Дети сами себе не покупают мотоциклы и мопеды, большая доля ответственности лежит на родителях, которые приобретают эту технику. Ребенок, не имея должных навыков по управлению и не имея права управления, управляют данными транспортными средствами. В подобных ситуациях за девять месяцев получили ранения 15 детей. В текущем году данная категория ДТП составляет 13% от общего количества ДТП, связанных с несовершеннолетними.

«В каких-то случаях дети находились в шлемах, но в некоторых случаях без шлема. После ДТП родители утверждали, что проводили инструктажи», - сообщил Владимир Папорт. По этим материалам за 9 месяцев 111 родителей и законных представителей привлечены к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса административных правонарушениях.

Большая часть из 64 детей, пострадавших в качестве пассажиров, находились в детских удерживающих устройствах и в транспортных средствах, где родители ответственно подходят к этому вопросу.