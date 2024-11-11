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Пьяная женщина устроила массовое ДТП в Пскове

Пьяная женщина устроила массовое дорожно-транспортное происшествие в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 9 ноября в 23.56 на улице Майора Доставалова у дома №2.

Женщина 1988 года рождения за рулем Kia, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и врезалась в три припаркованных автомобиля: Hyundai, а также по инерции в Volkswagen и Kia.

Пострадавших нет.

У женщины выявлено алкогольное опьянение - 1,063 мг/л. Возбуждено дело по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортом в нетрезвом виде.