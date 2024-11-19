АвтоМир / Происшествия / ДТП

Переходящую дорогу на зеленый свет женщину сбили в Великих Луках

Женщину, переходящую дорогу на зеленый свет, сбил автомобиль в Великих Луках 20 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по городу Великие Луки.

По предварительной информации, в 18:35 у дома №6 на улице Новосокольнической мужчина, водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Lada Niva, при повороте на перекрестке на улицу Маршала Жукова совершил наезд на женщину 1971 года рождения, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщине потребовалась медицинская помощь. Прибывшие на место медики диагностировали сотрясение мозга. Пострадавшая будет проходить лечение амбулаторно. Водитель трезв.

Подробности уточняются.