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Водитель Lifan врезался в ограждение и опору освещения на трассе возле Черской

Водитель Lifan съехал с дороги, врезался в ограждение и опору освещения на трассе Санкт-Петербург – Невель. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 30 ноября в 23.35 в Палкинском районе за деревней Черской.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lifan, мужчина 2004 года рождения, на прямом участке дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и наехал на дорожное ограждение и протаранил мачту освещения.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, госпитализирован. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

По информации ГУ МЧС России по Псковской области, это произошло на 311-м километре федеральной автодороги Р-23.