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Протаранивший стоящую машину на перекрестке в Пскове водитель оказался пьяным

Полиция уточнила подробности пятничного столкновения на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, за рулем Chevrolet находился мужчина 1991 года рождения, а в подбитом им Renault - мужчина 1970 года рождения.

Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.

У водителя Chevrolet выявлено состояние алкогольного опьянения 1,165 мг/л. Возбуждено производство по статье 12.8 КоАП РФ. Материал будет направлен в суд для принятия решения.

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Кроме того, водитель Chevrolet привлечен к административной ответственности по статье 12.15 часть 1 КоАП РФ за несоблюдение дистанции.