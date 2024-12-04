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Пожилой водитель мопеда остался без руки после столкновения с фурой в Пустошке

Пожилой водитель мопеда остался без руки после столкновения с фурой на трассе Р-23. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, столкновение двух транспортных средств произошло 3 декабря в 12:25 на 472-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель в городе Пустошка.

По предварительной информации, водитель мопеда, мужчина 1941 года рождения, при выезде с второстепенной дороги на главную не пропустил авто, имеющее преимущественное право проезда перекрестка. Совершил столкновение с автомобилем «МАН» под управлением мужчины 2002 года рождения.

В результате ДТП водитель мопеда пострадал и был доставлен в великолукскую больницу с травматической ампутацией правового предплечья.