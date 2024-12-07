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Учинивший смертельное ДТП в Псковском районе водитель имел признаки опьянения

У водителя, учинившего в Псковском районе дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла 91-летняя женщина, выявили признаки алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

11 декабря поступило сообщение, что в 22.00 на 274-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель в Псковском районе водитель Opel Vectra, мужчина 1993 года рождения, выбрал небезопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с Renault Logan под управлением мужчины 1981 года рождения, после чего совершил съезд в кювет и опрокидывание.

В результате ДТП пассажирка Renault, женщина 1934 года рождения, погибла на месте, водитель получил ушибы - госпитализация не потребовалась. По предварительной информации, водитель Opel имел признаки алкогольного опьянения. Водитель Renault трезв. Проводится проверка. Автомобили изъяли.

На данный момент полиция ищет свидетелей данного ДТП. Лиц, располагающих важными сведениями, просят обратиться в следственный отдел ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет №27, либо связаться с начальником следственного отдела или позвонить по телефону 8-953-234-46-17 (Алёна Михайлова).