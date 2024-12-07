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Водитель Lada Priora врезался в мачту освещения в Пскове

В Пскове на улице Рельсовой произошел инцидент с участием 21-летнего водителя автомобиля Lada Priora, который не справился с управлением и протаранил мачту освещения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водитель отказался от медицинской помощи и, по предварительной информации, не получил серьезных травм.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ГАИ, которые занимаются выяснением обстоятельств случившегося.