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Два человека пострадали при столкновении Mercedes и «УАЗ» в Гдовском районе

Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 18 декабря около 14:00 на 141-м км автодороги Заполье - Гдов в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes-Benz с прицепом, мужчина 1978 года рождения, на закругленном участке дороги не справился с управлением, прицеп вынесло на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с машиной «УАЗ» под управлением мужчины 1958 года рождения, который ехал во встречном направлении.

Водитель автомобиля «УАЗ» и пассажир, женщина 1972 года рождения, пострадали, были госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы, экстренных служб.