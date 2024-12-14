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В Пскове на улице Коммунальной сбит пожилой пешеход

В Пскове на улице Коммунальной сбит пожилой пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, наезд произошел 26 декабря в 8.45 у дома 48-в по улице Коммунальной.

По предварительной информации, женщина 1976 года рождения, управляя автомашиной Toyota Corolla, не выполнила требование уступить дорогу пешеходу - мужчине 1938 года рождения, который заканчивал движение по пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками.

Предварительно, у пешехода выявлены переломы и другие травмы. Доставлен в областную больницу. Информация о диагнозе уточняется. Пешеход трезвый.