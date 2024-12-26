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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пассажирка травмирована в результате выезда неизвестного водителя на встречную полосу в Пскове

03.01.2025 12:10|ПсковКомментариев: 0

В Пскове водитель кроссовера выехал на встречную полосу, повредил автомашину и скрылся с места происшествия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, в результате происшествия пострадал один человек.

Столкновение произошло 1 января в 16.10 на улице Народной у дома 8-а. Неустановленный водитель автомашины выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris под управлением мужчины 1983 года рождения.

 

Пострадала пассажирка Hyundai 1997 года рождения, она находилась на заднем сиденье справа. После осмотра медиками отпущена. Водитель «Хендая» был трезвый.

Личность второго участника ДТП устанавливается.

Источник: Псковская Лента Новостей
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