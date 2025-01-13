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В массовой аварии под Лугой пострадали водитель Ford Focus и ребенок-пассажир

Три машины столкнулись на федеральной трассе в Лужском районе Ленобласти. Помощь врачей потребовалась водителю и пассажиру иномарки, выехавшей на полосу встречного движения, рассказали в дорожной полиции.

По предварительным данным, около половины пятого вечера 12 января на 129-м километре трассы Р-23 «Псков» 34-летняя петербурженка на Ford Focus, двигаясь в сторону Петербурга, выехала на полосу встречного движения. Машина столкнулась с Audi A6, за рулем которой сидела 68-летняя жительница Луги. После этого в немецкую иномарку въехал Renault Megan 38-летнего водителя.

В ДТП пострадали водитель Ford Focus и семилетний пассажир этой иномарки. Школьник госпитализирован с травмами средней тяжести.

По данным дорожной полиции, у водителей-участников аварии в последнее время не было штрафов за нарушение правил дорожного движения. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГАИ, пишет 47news.