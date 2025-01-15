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«Псковское одноглазое лихо»: стали известны подробности ДТП с участием пьяного водителя

Посленовогодняя суета, до начала рабочей недели в школе еще целых три дня. Было время отдохнуть и набраться сил. 9 января большинство псковичей выходили на работу, прощаясь с новогодними каникулами, а псковские учителя благодаря продленным каникулам получили право отдохнуть еще несколько дней.

Псковский педагог английского языка Екатерина не так мечтала встретить Старый Новый год. Не в отделении травматологии городской больницы. У нее были планы рассказать своим ученикам, что такой чудесный праздник есть только в России. Но все решил несчастный случай. Нетрезвый водитель 9 января на машине «УАЗ Патриот» во дворе дома №1 по улице Алехина сначала зацепил псковичку со спины, а потом переехал ее и передними, и задними колесами. Все произошло на глазах у мамы девушки.

«МК в Пскове» разбирался в подробностях этого чудовищного ДТП.