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На Четырех углах в Пскове водитель устроил ДТП, уехал на 4 часа и затем вернулся. ВИДЕО

На Четырех углах в Пскове водитель устроил дорожно-транспортное происшествие и скрылся на 4 часа, а затем вернулся. Видеокамера Pskovline зафиксировала момент столкновения двух автомашин утром 20 января в 8.42 на перекрестке Рижского проспекта и улицы Максима Горького.

Оба участника двигались по улице Максима Горького со стороны улицы Конной в полосе, предназначенной для движения налево в сторону Завеличья. Затем первая автомашина перестроилась вправо для поворота на Ольгинский мост, в ожидании разрешающего сигнала светофора остановилась между стоп-линией и «зеброй».

В момент начала движения автомобиль сзади начал движение также в сторону Ольгинского моста из левой полосы, произошло столкновение. Второй автомобиль уехал с места происшествия.

Водитель поврежденной автомашины почти 4 часа простояла возле пешеходного перехода. После 12.00 к ней приехали сотрудники ДПС. А в 12.42 на место снова приехал уезжавший второй участник происшествия. Вышедший из салона водитель сразу направился к сотрудникам полиции с документами в руках.