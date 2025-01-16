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Мужчина устроил двойное ДТП в Великолукском районе и скрылся

Житель Локнянского района устроил дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места преступления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский».

Водитель Lada Granta, мужчина 1982 года рождения, житель деревни Прискуха Локнянского района, совершая обгон, не удостоверился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Lada Largus на встречной полосе, затем совершил столкновение с другим автомобилем, Nissan Note, после чего скрылся с места ДТП.

Пассажир автомобиля Nissan Note получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом остистых отростков 1-2 позвонка поясничного отдела позвоночника, его доставили в великолукскую больницу.

Водителя и автомобиль Lada Granta обнаружили через 5 километров от места ДТП съехавшим в кювет.