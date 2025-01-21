Две аварии произошли одновременно в Пскове 21 января

Тройное ДТП на Рижском проспекте и авария на улице Некрасова произошли в Пскове сегодня, 21 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили псковичи.
Перекресток Рижского проспекта и улицы Петровской
На перекрестке Рижский проспект - Петровская замечено тройное ДТП. Участники аварии - легковые машины. Проезд затруднен.
Также произошло столкновение двух автомобилей перед перекрестком Октябрьского проспекта и улицы Некрасова. Машины получили незначительные технические повреждения.
Перекресток Октябрьского проспекта и улицы Некрасова
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.