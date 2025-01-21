Lada Granta и Chevrolet столкнулись на перекрестке улиц Карла Маркса и Некрасова в Пскове

В Великих Луках до лета продлили прекращение движения по мосту через реку Лазавица

Ремонтные работы на улице Максима Горького в Пскове хотят завершить зимой

Движение транспорта по улице Школьной в Пскове закроют с 20 января

Движение транспорта закроют на участке улицы Байкова в Пскове до конца января