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Грузовик «догнал» легковой автомобиль на перекрестке Юбилейной в Пскове. ВИДЕО

Грузовик «догнал» легковой автомобиль на перекрестке улицы Юбилейной в Пскове. Столкновение произошло 1 февраля в 21.41, момент происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения Pskovline.

Оба транспортных средства двигались со стороны улицы Достовалова по второй полосе слева, намереваясь выполнить поворот налево на Рижский проспект в сторону улицы Западной.

После выключения допсекции светофора легковой автомобиль остановился. Грузовик продолжил движение, но неудачно попытался уйти в крайнюю левую полосу.

На момент публикации к участниками ДТП прибыли сотрудники полиции, столкнувшиеся мешают движению.