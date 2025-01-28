Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО

ДТП произошло на перекрестке улиц Советской и Некрасова в Пскове

Судебные приставы Псковской области взыскали более 8,4 млн рублей с пьяных водителей

Грузовикам и тракторам запретили ездить по дорогам в Куньинском районе

ДТП произошло на перекрестке улиц Красноармейской и Юбилейной в Пскове

Мужчина упал под колеса автомобиля на остановке «Торговый центр» в Пскове

Два человека пострадали при столкновении двух машин на улице Чудской в Пскове

Производство автомобилей в России по итогам 2024 года выросло на 33%

Состояние единственного выжившего в ДТП в Гдове остается без изменений

ГД приняла во II и III чтении закон об электронном извещении о ДТП

Последствия ночного ДТП устраняют на улице Труда в Пскове

Более 270 псковских водителей наказали за тонировку стекол автомобиля с начала года