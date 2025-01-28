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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО

10.02.2025 19:23|ПсковКомментариев: 0

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Рижском проспекте в Пскове, сообщает очевидец.

Оба автомобиля получили технические повреждения. Движение затруднено на правой полосе в центр города.

Обстоятельства уточняются.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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