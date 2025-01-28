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По факту ДТП с пострадавшим на улице Труда в Пскове продолжается проверка

По факту дорожно-транспортного происшествия в Пскове с наездом на опору освещения на улице Труда продолжается проверка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, уголовное дело пока не возбуждено.

Видео: PskovLine

По информации источников Псковской Ленты Новостей, материалом проверки занимаются следственные органы.

Официальной информации о состоянии здоровья пострадавшего пассажира нет.

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В ответ на запрос корреспондента Псковской Ленты Новостей о состоянии пострадавшего в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области не смогли предоставить актуальную информацию. Заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан и информационной политики Евгений Кузьмин сослался на необходимость предоставить персональные данные пациента, (фамилия, имя, отчество и год рождения), поскольку иначе «врачам сложно идентифицировать пациента».