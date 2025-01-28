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Водитель Toyota Land Cruiser сбил женщину на переходе в Пскове. ФОТО

В Пскове водитель Toyota Land Cruiser сбил пешехода на переходе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, наезд произошёл 19 февраля в 16.20 у дома №1 на площади Ленина.

Мужчина 1964 на внедорожнике совершил наезд на женщину 1972 года рождения, она двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу от автобусной остановки. Land Cruiser двигался со стороны стоянки туристических автобусов.

У пострадавшей выявлен ушиб бедра. После осмотра отпущена медиками.

Водитель трезвый.