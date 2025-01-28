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В Пскове погиб пешеход на улице Генерала Маргелова

В Пскове погиб пешеход на улице Генерала Маргелова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, наезд произошёл 16 февраля в 4.00.

По предварительной информации, наезд произошел у дома №1/20 на улице Генерала Маргелова. Пешеход 1986 года рождения скончался от полученных телесных повреждений.

Водитель с места ДТП скрылся, но был установлен. Это мужчина 1997 года рождения, управлял автомашиной Audi A5.

Материалы по данному происшествию переданы следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.