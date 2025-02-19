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Скончался пассажир Audi-100, сбившей опору освещения в Пскове

Скончался пассажир автомашины, пострадавший при столкновении автомобиля с опорой освещения в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по Пскову, это произошло в течение 20 суток с момента происшествия, информация о смерти поступила в отдел в понедельник.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 января в 00.36 на улице Труда у дома 67.

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Ранее сообщалось, что в Audi пострадал пассажир 2006 года рождения. Он был госпитализирован в областную больницу, помещен в реанимацию. У молодого человека были тяжёлые травмы: черепно-мозговая травма, внутричерепная гематома, перелом правого плеча.

Молодой человек 2005 года рождения на Audi-100 двигался по улице Труда. При проезде нерегулируемого перекрестка с второстепенной дороги выехал автомобиль Lada Priora под управлением молодого человека 2002 года рождения и не предоставил преимущество. Пытаясь избежать столкновения, водитель Audi не справился с управлением, наехал на световую опору и стойку с дорожными знаками.

Водители трезвые.

В отношении водителя Audi составлен протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ – он не имел права управления. Автомобиль задержан и помещен на спецстоянку. Часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ предполагает наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Водитель «Приоры» также был оштрафован за отсутствие полиса ОСАГО.

Материалы по данному ДТП был переданы в следственную часть для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По информации пресс-службы УМВД России по Псковской области, на данный момент продолжается проверка по факту происшествия, уголовное дело не возбудили.