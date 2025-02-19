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Водитель большегруза травмировал женщину на легковом автомобиле в Пскове

Водитель большегруза травмировал женщину на легковом автомобиле в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 23 февраля в 17.00 у дома №94-б по Рижскому проспекту, на выезде от гипермаркета.

Мужчина 1982 года рождения, управляя Renault Magnum с полуприцепом, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущейся автомашины Volvo V90 под управлением женщины 1966 года рождения.

Водитель Volvo госпитализирована в городскую больницу. По предварительной информации, выявлена травма шейного отдела позвоночника. Информация о телесных повреждениях уточняется.