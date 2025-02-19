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Водитель Mercedes травмировал женщину и двух детей в «четверке» на Рижском шоссе

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Псковском районе 2 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, столкновение двух автомашин произошло около 14.30 на 8-м километре дороги Псков - Изборск, у поворота к деревне Подосье.

По предварительной информации, на регулируемом перекрестке водитель автомашины Mercedes, мужчина 1998 года рождения, двигаясь со стороны Пскова, поворачивал налево, в сторону деревни Подосье. Не уступив дорогу, столкнулся с автомашиной ВАЗ под управлением мужчины 1987 года рождения, который двигался со стороны Изборска в город Псков.

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Пассажиры ВАЗ-2104 - женщина 1988 года рождения, а также двое детей - мальчик 2023 года рождения и девочка 2018 года рождения пострадали. Доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.