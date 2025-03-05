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Маленький ребенок пострадал в результате съезда автомобиля в кювет в Дедовичском районе

Девочка 2023 года рождения пострадала в результате съезда автомобиля в кювет в Дедовичском районе 6 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в 19.00 на 27-м км автодороги Порхов - Успенье.

По предварительной информации, водитель автомобиль Hyundai Solaris, женщина 1988 года рождения, не справилась с управлением, съехала в кювет, машина опрокинулась. В результате ДТП пострадала пассажир - девочка 2023 года рождения. Не госпитализирована.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.