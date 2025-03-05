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Москвичка попала под суд за ДТП с пострадавшим в Великих Луках

Москвичка предстанет перед судом за совершение дорожно-транспортного происшествия в Великих Луках, в котором пострадал пассажир (часть 1 статьи 264 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры города.

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В ходе следствия установлено, что в июле 2024 года 46-летняя москвичка, управляя автомобилем, отвлеклась, не соблюла дистанцию и совершила столкновение с автомобилями, которые остановились перед пешеходным переходом, в результате чего один из пассажиров получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Санкция части 1 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.