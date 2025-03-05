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Погибшая на трассе Петербург – Псков водитель перед ДТП наехала на отбойник

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия с погибшей женщиной в Skoda Fabia на трассе Петербург – Псков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 16 марта в 11.51 в полицию поступило сообщение о ДТП около 11.45 на 229-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель.

Водитель Skoda Fabia, девушка 1995 года рождения, не справилась с управлением, совершила наезд на препятствие (металлический отбойник), выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомашиной Audi Q-7 под управлением мужчины 1971 года рождения.

В результате водитель Skoda Fabia погибла на месте ДТП. Сообщается, что она проживала в Санкт-Петербурге. Водитель Audi Q-7 – житель Республики Беларусь, был трезвый.

По факту происшествия проводится проверка.