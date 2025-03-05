←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё ДТП 05.03.2025 17:020 В Пскове на улице Юбилейной водитель Mitsubishi Outlander сбила пьяного пешехода. ФОТО 17.03.2025 15:080 Четверо пострадали при столкновении «десятки» с Hyundai на трассе под Островом 17.03.2025 14:590 Погибшая на трассе Петербург – Псков водитель перед ДТП наехала на отбойник 17.03.2025 10:590 Водитель и пассажир погибли в результате опрокидывания Renault в Локнянском районе 17.03.2025 09:590 Движение на красный сигнал светофора привело к ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 17.03.2025 09:560 Мотоциклиста без прав осудили за смертельное ДТП в Локнянском районе
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Погибшая на трассе Петербург – Псков водитель перед ДТП наехала на отбойник

17.03.2025 14:59|ПсковКомментариев: 0

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия с погибшей женщиной в Skoda Fabia на трассе Петербург – Псков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 16 марта в 11.51 в полицию поступило сообщение о ДТП около 11.45 на 229-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель.

Водитель Skoda Fabia, девушка 1995 года рождения, не справилась с управлением, совершила наезд на препятствие (металлический отбойник), выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомашиной Audi Q-7 под управлением мужчины 1971 года рождения.

В результате водитель Skoda Fabia погибла на месте ДТП. Сообщается, что она проживала в Санкт-Петербурге. Водитель Audi Q-7 – житель Республики Беларусь, был трезвый.

По факту происшествия проводится проверка.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 2540 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
17.03.2025, 15:080 Четверо пострадали при столкновении «десятки» с Hyundai на трассе под Островом 17.03.2025, 14:590 Погибшая на трассе Петербург – Псков водитель перед ДТП наехала на отбойник 17.03.2025, 14:140 Список проблемных дорог в Новоржевском округе формируется по итогам встреч с жителями — Любовь Трифонова 17.03.2025, 12:510 За неделю в Псковской области выявлено 28 нетрезвых водителей
17.03.2025, 12:480 В Пскове выбирают подрядчика для проведения ремонта Красноармейской набережной 17.03.2025, 10:590 Водитель и пассажир погибли в результате опрокидывания Renault в Локнянском районе 17.03.2025, 10:030 Автомобиль ГАЗ горел на улице Стахановской в Пскове 17.03.2025, 09:590 Движение на красный сигнал светофора привело к ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО
17.03.2025, 09:560 Мотоциклиста без прав осудили за смертельное ДТП в Локнянском районе 16.03.2025, 17:570 Полиция устанавливает обстоятельства смерти водителя Skoda Fabia в ДТП на трассе Петербург - Псков 16.03.2025, 17:400 Молодая девушка погибла в результате ДТП в Струго-Красненском районе 16.03.2025, 16:200 Скорость движения ограничат на одном участке дороги Р-23 17 марта
15.03.2025, 21:131 Дети 11 и 17 лет пострадали в Псковском районе в результате обгона автомобиля по встречной полосе 15.03.2025, 18:301 Электропоезд «Псков — Петрозаводск» задержался из-за обледенения проводов 15.03.2025, 17:300 На дорогах общего пользования регионального значения ограничили проезд грузового транспорта до 15 апреля 14.03.2025, 17:275 В Пскове женщину оштрафовали за ДТП с поворотом налево через три полосы
14.03.2025, 17:160 В Пскове временно перекроют участок улицы Алексея Алехина для ремонта ливневой канализации 14.03.2025, 13:280 ДТП на Октябрьской площади в Пскове незначительно мешает движению 14.03.2025, 12:430 Псковича лишили прав за наезд на пешехода на улице Яна Фабрициуса 14.03.2025, 12:240 Водитель снес забор Псковской областной больницы из-за наезда на незакрепленную крышку люка
14.03.2025, 11:270 Машина влетела в забор у Псковской областной больницы 14.03.2025, 11:110 Сотрудники «СитиИнвестГрупп» ликвидируют в Пскове последствия циклона «Урс» 14.03.2025, 10:210 Для уборки Пскова от снега задействовали 19 единиц техники 13.03.2025, 14:220 На ремонт участка улицы Вокзальной в Великих Луках готовы выделить более 15 млн рублей
13.03.2025, 10:351 С 14 марта на дорогах Псковской области заработают 48 новых камер фиксации нарушений ПДД 13.03.2025, 10:230 Перегруженный транспорт не сможет ездить по дорогам в Псковской области с 17 марта 13.03.2025, 09:540 В Пскове росгвардейцы задержали автоугонщика 12.03.2025, 20:221 Движение по полосе на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове временно перекроют
12.03.2025, 18:040 Столкновение BMW и Skoda на Рижском проспекте в Пскове попало на видео 12.03.2025, 17:591 BMW и Skoda столкнулись на пересечении улицы Балтийской и Рижского проспекта в Пскове 12.03.2025, 17:480 Мужчине запретили покидать Псковский район из-за наезда на пешехода в центре города 12.03.2025, 12:400 Не успевшего затормозить на улице Коммунальной в Пскове водителя Chevrolet оштрафовали
12.03.2025, 11:090 Москвичка попала под суд за ДТП с пострадавшим в Великих Луках 12.03.2025, 09:261 Резкое торможение перед перекрестком в Пскове привело к столкновению. ВИДЕО 11.03.2025, 19:570 Минтранс может приравнять пользователей электросамокатов к водителям 11.03.2025, 17:530 Грузовики весом более восьми тонн не смогут ездить по дорогам в Великих Луках с 24 марта
11.03.2025, 16:410 В Пскове запретят парковку на улице Железнодорожной возле путей 11.03.2025, 12:550 Грузовому транспорту запретили ездить по дорогам в Плюсском и Стругокрасненском округах 11.03.2025, 12:490 Жители стругокрасненской деревни Маяково жалуются на отсутствие инфраструктуры 11.03.2025, 11:230 «Адская трасса»: жители Плюсского округа жалуются на разбитую дорогу
11.03.2025, 11:160 Движение грузовиков ограничат в Новосокольническом районе до 15 апреля 11.03.2025, 09:450 Автомобиль «Славута» горел в опочецкой деревне Песчивка 11.03.2025, 08:200 В Госдуме обсуждают необходимость введения единого тарифа на проезд с детьми в такси 10.03.2025, 22:300 Женщина попала в больницу в Пскове 8 марта из-за молодого водителя
10.03.2025, 21:000 Псковский автолюбитель оплатил 74 штрафа после применения принудительных мер 10.03.2025, 20:400 В Пскове женщина на «Фольксвагене» «отправила» пешехода в детскую областную больницу 10.03.2025, 18:113 Продажи новых автомобилей в России рухнули до минимума с 2015 года 10.03.2025, 16:330 Mitsubishi опрокинулся в Дновском районе
10.03.2025, 15:546 «ГорДозор»: Даешь дороги псковичам. ВИДЕО 10.03.2025, 15:130 В России могут вырасти штрафы за перевозку детей без автокресел 10.03.2025, 14:440 На трех автодорогах в Псковской области появятся новые посты весогабаритного контроля с метеостанцией 10.03.2025, 14:410 Нетрезвый водитель ВАЗа попался новосокольническим полицейским в праздник
10.03.2025, 13:540 Железнодорожный переезд на улице Привокзальной в Великих Луках закроют с 12 марта 10.03.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Даешь дороги псковичам 10.03.2025, 12:330 Автомобиль TagAZ эвакуировали в Изборске из-за нетрезвого водителя 10.03.2025, 12:300 Почти 1,5 тысячи правонарушений пресекли сотрудники ГАИ в Псковской области за неделю
10.03.2025, 11:200 Поспешный выезд с второстепенной дороги стал причиной ДТП на Октябрьской площади в Пскове 10.03.2025, 09:130 Два автомобиля столкнулись на улице Рокоссовского в Пскове 09.03.2025, 20:300 Скорость движения ограничат на одном участке дороги Р-23 10 марта 09.03.2025, 17:531 Светофоры не работают на выезде от Fjord Plaza Пскове
09.03.2025, 15:030 Весеннюю уборку дорог проводят сотрудники «СитиИнвестГрупп» в Пскове 08.03.2025, 14:200 Ребенок пострадал в результате ДТП на трассе в Опочецком округе 08.03.2025, 11:560 Два автомобиля столкнулись на трассе в Опочецком округе 07.03.2025, 17:110 Ввоз новых автомобилей в Россию упал на 73%
07.03.2025, 16:410 Акцию «Цветы для автоледи» провели в Псковском районе 07.03.2025, 16:090 Перегруженный транспорт не сможет ездить по дорогам в Псковском районе с 17 марта 07.03.2025, 15:160 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 07.03.2025, 15:100 Наносной грунт убирают с обочин псковских дорог сотрудники «СитиИнвестГрупп»
07.03.2025, 14:210 Цветы женщинам вручили полицейские на площади Героев-Десантников в Пскове 07.03.2025, 13:210 Суд оставил в силе приговор островичу о лишении прав на 2 года 07.03.2025, 11:030 Маленький ребенок пострадал в результате съезда автомобиля в кювет в Дедовичском районе 07.03.2025, 08:200 С 1 мая премиальные б/у машины из Белоруссии и Киргизии могут подорожать на 25%
06.03.2025, 22:170 Полиция разбирается в обстоятельствах столкновения легкового автомобиля с электровелосипедом в Пскове 06.03.2025, 19:120 Ограничение скорости на трассе Р-23 будет введено утром 7 марта 06.03.2025, 18:500 Грузовой автотранспорт не сможет ездить в Локнянском и Опочецком муниципальных округах до 4 апреля 06.03.2025, 16:120 Новые камеры фотофиксации нарушений ПДД установят в Великих Луках
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.