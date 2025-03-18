АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове водитель такси сбил ребенка во дворе дома

В Пскове водитель такси сбил ребенка во дворе дома. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 29 марта в 18.37 у дома 132 по улице Инженерной.

Видео: телеграм-канал «Псков. За рулём»

Водитель Kia Rio, мужчина 1991 года рождения совершил наезд на пешехода - 5-летнего мальчика, который двигался на самокате по дворовой территории.

Ребёнок госпитализирован. Водитель трезв. По факту происшествия проводится проверка.

На опубликованном в соцсетях видео момента наезда заметно, что автомобиль Kia имел оклейку службы такси.