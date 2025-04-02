АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два человека травмированы в результате опасного разворота в Пскове

Два человека пострадали при столкновении Renault Logan и Lada Granta в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 14 апреля в 18.10 на улице 128-й Стрелковой Дивизии у дома №6.

Мужчина 1955 года рождения на Renault Logan перед разворотом заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и совершил столкновение с Lada Granta под управлением мужчины 1976 года рождения. Оба транспортных средства двигались в одном направлении – в сторону улицы Вокзальной.

Пострадала пассажирка «Гранты». Женщина 1948 года рождения доставлена в областную больницу. По предварительной информации, выявлены множественные раны головы, ушибы и гематомы мягких тканей области в области коленных суставов, голени. Госпитализирована.

Оба водителя трезвые.

В тот же день в 23.12 из областной больницы в полицию сообщили об обращении за медицинской помощью водителя «Лады». У него выявлены ушибы коленных суставов, мягких тканей головы и кисти. Осмотрен, отпущен. Информация о травмах уточняется.