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Ребенок пострадал в результате ДТП на трассе М-9 «Балтия» в Великолукском районе

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Opel Zafira и грузового автомобиля «КАМАЗ» произошло вечером 15 апреля в 17:50 на 466-м километре федеральной автодороги М-9 «Балтия» в Великолукском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский».

Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский».

Предварительное следствие установило, что женщина-водитель Opel Zafira, рождённая в 1989 году, нарушила правила приоритета на пересечении неравнозначных дорог, не уступив дорогу грузовику КАМАЗ, управляемому мужчиной 1977 года рождения, двигавшимся по главной дороге.

В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Opel Zafira, 2015 года рождения, получивший закрытое черепно-мозговое повреждение и порезы лица. Сам водитель Opel Zafira также получила ушибы головы.

Сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский» призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.

«Дорожно-транспортное происшествие может произойти даже при кратковременной поездке», - отметили в отделении.