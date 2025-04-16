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Три человека погибли в ДТП на псковских дорогах на прошлой неделе

1 505 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения выявили сотрудники Госавтоинспекции за период с 14 по 20 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции по Псковской области.

Выявлено 27 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 3 водителя.

За данный период на территории области зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибли, 16 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» - напомнили в ГАИ.