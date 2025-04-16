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Школьника сбили на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Металлистов в Пскове

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Металлистов в Пскове 23 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции по городу Пскову.

По предварительным данным, в 15.50 водитель автомашины Lada Kalina, девушка 2002 года рождения, совершила наезд на пешехода, мальчика 2011 года рождения, который переходил в проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

На данный момент идёт оформление ДТП. По предварительным данным, у ребенка ушибы.