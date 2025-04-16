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Более 20 автомобилей столкнулись на Киевском шоссе в Ленобласти

Массовое ДТП произошло на федеральной трассе Р-23 «Псков» на Киевском шоссе трассы в Ленинградской области. Столкнулись более 20 автомобилей, несколько человек пострадали.

Видео: SHOT/ Telegram-канал

Авария произошла около часу ночи рядом со съездом на Фрезерную улицу в Гатчине. На дороге столкнулись минимум 22 автомобиля. Несколько из них сильно разбиты. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

Предварительная причина ДТП — гололёд. В данный момент в Ленинградской области минусовая температура. На месте работают экстренные службы, сообщает SHOT.