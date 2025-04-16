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АвтоМир / Происшествия / ДТП

В результате опрокидывания следовавшего из Пскова автобуса с паломниками госпитализировали 13 человек

28.04.2025 09:39|ПсковКомментариев: 0

13 пострадавших при опрокидывании автобуса во Владимирской области госпитализированы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Фото: УМВД России по Владимирской области

Происшествие произошло в ночь на понедельник. 

В результате происшествия пострадали 35 человек. 13 из них госпитализировали, в том числе одного — в тяжелом состоянии. Ещё 16 пассажирам автобуса, в том числе одному ребенку, медицинская помощь оказана амбулаторно. Медицинские специалисты в настоящий момент осматривают еще шестерых пострадавших. 

Запланировано также проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров. 

Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Напомним, ночью во Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием экскурсионного автобуса, следовавшего из Пскова в Кострому.  По предварительным данным, всего в момент аварии в автобусе находилось 55 пассажиров, включая одного ребёнка. 

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Источник: Псковская Лента Новостей
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