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В Идрице Lada наехала на дерево, пострадали двое

В поселке Идрица Себежского района Lada наехала на дерево. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 4 мая около 00.50 у дома №17 по улице Ленина.

По предварительной информации, водитель Lada Granta, мужчина 1983 года рождения, не справился с управлением, совершил наезд на дерево.

Пострадали пассажиры: мужчина 1994 года рождения и женщина 1987 года рождения. Не госпитализированы. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.