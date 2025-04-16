АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пострадавшая в резонансном ДТП на Рижском проспекте в Пскове получила серьезные травмы

Стали известны новые подробности резонансного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Пскове на Рижском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, в результате аварии пострадали два человека.

Появилась информация о травмах пассажирки Renault: сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга, перелом шейных грудных позвонков. Госпитализирована.

Также 3 мая в 11.50 в медучреждение обратился водитель Renault. Выявлены ушибы нижней части спины, таза, локтевого сустава.

В Renault был еще один пассажир-мужчина. Он за медицинской помощью не обращался. Из его объяснений также известно, что Renault - это такси.

Водитель BMW будет привлечен к ответственности не только за отказ от медицинского освидетельствования. Он оштрафован за отсутствие полиса ОСАГО и за чрезмерную тонировку стекол автомобиля. Водительский стаж – 2 года.

По факту происшествия продолжается проверка.

Смотрите также Момент ДТП на Рижском проспекте в Пскове попал на видео

Напомним, столкновение двух автомашин произошло 3 мая в 05.20 напротив дома №70 по Рижскому проспекту. Водитель BMW, мужчина 2004 года рождения, совершил наезд на стоящее транспортное средство Renault Logan под управлением мужчины 1995 года рождения. В Renault пострадала пассажирка 1997 года рождения. Информация о травмах и состоянии уточняется.

Смотрите также Опубликованы фото с места утреннего ДТП на Рижском проспекте в Пскове

Водитель BMW отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Возбуждено дело по статье 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Материал будет направлен в суд.

Управлявший BMW мужчина пытался сбежать с места происшествия, но был пойман сотрудниками полиции и прохожими.