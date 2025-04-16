←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё ДТП 16.04.2025 11:350 Два человека погибли в ДТП в Дедовичском районе 11.05.2025 22:120 В Пскове попал в ДТП полицейский автомобиль. ВИДЕО 10.05.2025 16:591 Дорожно-транспортное происшествие произошло в псковской деревне Неелово 09.05.2025 17:340 Автодом столкнулся с микроавтобусом в Псковском районе 08.05.2025 17:290 ДТП произошло на Октябрьской площади в Пскове 08.05.2025 14:410 Лишенный прав мотоциклист погиб при наезде на дерево в Бежаницком районе
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове попал в ДТП полицейский автомобиль. ВИДЕО

11.05.2025 22:12|ПсковКомментариев: 0

Фото: телеграм-канал «Псков. За рулём»

В Пскове на перекрестке Инженерной и Юности в воскресенье вечером попал в ДТП полицейский автомобиль. Как сообщает телеграм-канал «Псков. За рулём», столкновение произошло 11 мая в 21.05 у дома 15/130 на регулируемом перекрестке улиц Инженерной и Юности.

Согласно опубликованной видеозаписи, водитель Opel Astra при выполнении поворота налево на улице Инженерной не уступил дорогу встречному полицейскому автомобилю Lada Largus. Тот двигался через перекресток на разрешающий сигнал светофора в прямом направлении.

На место прибыли два экипажа ДПС.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 3271 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
11.05.2025, 22:120 В Пскове попал в ДТП полицейский автомобиль. ВИДЕО 11.05.2025, 20:560 В Пскове водитель «Ауди» оказал сопротивление полицейским 11.05.2025, 18:262 Полицейские перехватили нарушителя на улице Труда в Пскове 11.05.2025, 17:000 Скорость движения ограничат на участках трассы Р-23 «Псков» 12 мая
11.05.2025, 12:420 Доставщика сбили возле отеля «Покровский» в Пскове 10.05.2025, 17:230 Фестиваль внедорожников «Кудяевские озера-2025» проходит в Псковской области 10.05.2025, 16:591 Дорожно-транспортное происшествие произошло в псковской деревне Неелово 10.05.2025, 15:000 Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку в Печорах из-за нетрезвого водителя
09.05.2025, 20:300 «На пятой передаче»: Штрафы для пассажиров, которые едут с пьяным водителем. ВИДЕО 09.05.2025, 17:340 Автодом столкнулся с микроавтобусом в Псковском районе 09.05.2025, 12:370 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: Штрафы для пассажиров, которые едут с пьяным водителем 09.05.2025, 08:000 Центр Пскова перекроют 9 мая
08.05.2025, 18:130 Автопробег «Бессмертного полка» завершился на мемориале в псковской деревне Ершово. ФОТО 08.05.2025, 17:290 ДТП произошло на Октябрьской площади в Пскове 08.05.2025, 16:400 Автопробег к 80-летию Победы стартовал в Пскове 08.05.2025, 14:410 Лишенный прав мотоциклист погиб при наезде на дерево в Бежаницком районе
08.05.2025, 09:002 Юбилейная и еще две улицы будут перекрыты в Пскове 8 мая 07.05.2025, 19:381 В Псковской области продолжается ремонт улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны 07.05.2025, 15:060 В псковских маршрутках с 11 мая подорожает проезд 07.05.2025, 14:480 Центр Пскова будет перекрыт 7 мая
06.05.2025, 22:220 Nissan подтолкнул «Ладу» на улице Коммунальной в Пскове. ВИДЕО 06.05.2025, 21:210 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой в Пскове 06.05.2025, 21:000 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 7 мая 06.05.2025, 15:381 Антон Мороз перечислил дороги, которые отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
06.05.2025, 13:310 А идите... на стадион! 06.05.2025, 10:080 Два похожих ДТП с участием «Газелей» произошли в Пскове за три дня 06.05.2025, 09:380 Сбитая в Великих Луках девочка остается в больнице 06.05.2025, 07:000 6 мая будет перекрыт центр Пскова на время проведения легкоатлетической эстафеты
05.05.2025, 21:400 Скорость движения ограничат на трех участках трассы Р-23 «Псков» 6 мая 05.05.2025, 21:200 Соревнования по внедорожному автомногоборью пройдут в Новоржевском округе 10 мая 05.05.2025, 19:280 Водитель Skoda сбил девочку на «зебре» в Великих Луках 05.05.2025, 19:180 Водитель «Газели» «пнул» кроссовер на улице Рокоссовского в Пскове. ВИДЕО
05.05.2025, 16:380 Организация движения изменится в Великих Луках на время велопарада 8 мая 05.05.2025, 16:140 Водитель пострадал при столкновении двух автомобилей без страховок в Пскове 05.05.2025, 15:380 Приставы вынудили виновника ДТП возместить ущерб за разбитую машину в Стругокрасненском районе 05.05.2025, 14:480 В России упали продажи новых легковых автомобилей
05.05.2025, 13:020 За неделю выявили 34 пьяных водителей в Псковской области 05.05.2025, 11:090 Пострадавшая в резонансном ДТП на Рижском проспекте в Пскове получила серьезные травмы 05.05.2025, 10:560 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Труда и Звездной в Пскове. ВИДЕО 05.05.2025, 09:550 В Идрице Lada наехала на дерево, пострадали двое
05.05.2025, 09:390 Два человека пострадали в результате съезда Volkswagen в кювет в Великолукском районе 04.05.2025, 22:114 5-9 мая в Пскове будут действовать ограничения движения транспорта 04.05.2025, 20:000 Скорость движения ограничат на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 5 мая 04.05.2025, 19:002 Затруднено движение на въезде в Псков со стороны Острова
04.05.2025, 09:200 Юрист рассказала о штрафе за мойку машины на даче 03.05.2025, 17:460 «Пежо» и «Лада» столкнулись на Троицком мосту в Пскове 03.05.2025, 16:430 Устроивший ДТП с пострадавшим на Рижском проспекте водитель BMW пытался сбежать с места происшествия. ВИДЕО 03.05.2025, 12:261 ДТП на перекрестке затрудняет движение на Завеличье
03.05.2025, 12:080 Опубликованы фото с места утреннего ДТП на Рижском проспекте в Пскове 03.05.2025, 11:580 Фотофакт: огромная пробка образовалась в районе Дамбы в Пскове 03.05.2025, 11:160 Устроивший ДТП на Рижском проспекте водитель BMW отказался от прохождения проверки на алкоголь 03.05.2025, 10:100 Момент ДТП на Рижском проспекте в Пскове попал на видео
03.05.2025, 09:190 В России рекордно подешевели новые автомобили 03.05.2025, 08:140 ДТП произошло на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове 02.05.2025, 10:504 Автомобили в России могут подорожать на 20-30% из-за нового расчета утильсбора 01.05.2025, 20:280 В Пскове заказали ремонт «картами» на 40 млн рублей
01.05.2025, 19:400 Фотофакт: Дорожное полотно восстанавливают на улице Максима Горького в Пскове 01.05.2025, 18:270 Получение госуслуг по линии псковской Госавтоинспекции доступно 3 и 10 мая 01.05.2025, 18:270 Водитель Ford въехала в ВАЗ при обгоне и вылетела в кювет в Новосокольниках 01.05.2025, 17:471 ДТП с наездом мопеда на дерево в Пскове произошло при неосторожном перестроении Nissan
01.05.2025, 16:340 Полицейские в Псковской области проверили автомобили с иностранными номерами  01.05.2025, 15:561 Фотофакт: Билеты в автобусах Пскова украсил логотип празднования 80-летия Победы 01.05.2025, 14:080 Женщина на мопеде въехала в дерево на улице Максима Горького в Пскове 01.05.2025, 13:250 Opel и Audi столкнулись на Рижском проспекте в Пскове
01.05.2025, 12:081 Профсоюзные автобусы №17 и №11 курсируют по улицам Пскова 01.05.2025, 09:150 На участке улицы Гагарина в Пскове запретили остановку 30.04.2025, 20:500 Где в Пскове сделать копию ключа зажигания? 30.04.2025, 19:580 Fiat догнал Audi на Коммунальной перед светофором. ВИДЕО
30.04.2025, 19:400 «Автоваз» предупредил о возможности мошенничества в отношении владельцев Lada 30.04.2025, 19:220 Renault и BMW столкнулись на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 30.04.2025, 18:100 Проверки водителей организуют в Псковской области для пресечения нарушений ПДД в праздничные выходные 30.04.2025, 17:550 Двух должников выявили псковские приставы в ходе совместного рейда с ГАИ
30.04.2025, 17:520 Движение транспорта ограничат по участку улицы Леона Поземского в Пскове до 28 июля 30.04.2025, 17:430 Участок улицы Ленина в Пскове закроют для транспорта до конца лета 30.04.2025, 15:060 Opel и Volvo столкнулись на улице Юбилейной в Пскове 30.04.2025, 13:030 Водитель «Москвича» подбил «Ладу» на улице Вокзальной в Пскове. ФОТО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.