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В Пскове попал в ДТП полицейский автомобиль. ВИДЕО

Фото: телеграм-канал «Псков. За рулём»

В Пскове на перекрестке Инженерной и Юности в воскресенье вечером попал в ДТП полицейский автомобиль. Как сообщает телеграм-канал «Псков. За рулём», столкновение произошло 11 мая в 21.05 у дома 15/130 на регулируемом перекрестке улиц Инженерной и Юности.

Согласно опубликованной видеозаписи, водитель Opel Astra при выполнении поворота налево на улице Инженерной не уступил дорогу встречному полицейскому автомобилю Lada Largus. Тот двигался через перекресток на разрешающий сигнал светофора в прямом направлении.

На место прибыли два экипажа ДПС.