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Поворот на красный привел к тройному столкновению в Пскове. ВИДЕО

Три автомашины повреждены в Пскове после поворота на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение произошло 18 мая в 22.35 напротив дома №60 по улице Юбилейной.

Водитель Mitsubishi, мужчина 2001 года рождения, нарушил требования сигнала светофора, при выполнении поворота налево столкнулся с встречными «Ладой» под управлением женщины 2005 года рождения и Kia под управлением мужчины 1994 года рождения.

Пострадавших нет, автомашины получили технические повреждения.

Момент столкновения зафиксировала камера видеонаблюдения Pskovline. Водитель Mitsubishi поехал «не на свой светофор». Он стоял на Коммунальной в полосе, предназначенной для поворота налево, и начал движения в момент работы зеленой секции светофора, разрешающей движение в прямом направлении.

После столкновения Mitsubishi развернуло.