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Пять автомашин стали участниками двух ДТП на улице Поземского в Пскове. ФОТО

Пять автомашин стали участниками двух ДТП на улице Поземского в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, первое столкновение произошло в 08.20 у дома №79.

По предварительной информации, водитель Nissan Almera, мужчина 2005 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося рейсового автобуса, следующего по маршруту №1, под управлением мужчины 1978 года рождения.

Оба транспортных средства двигались из центра города в сторону Алмазной.

Nissan от удара вынесло на встречную полосу, где он врезался в КАМАЗ под управлением мужчины 1988 года рождения.

В это же время произошло второе столкновение. Движущийся со стороны центра водитель Mitsubishi Carisma, мужчина 2005 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с кроссовером Volkswagen Teramont, под управлением мужчины 1975 года рождения.

Пострадавших нет.

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В Пскове на улице Коммунальной водитель Skoda при выезде из двора врезался в Toyota. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 22 мая в 08.30 у дома №23 по улице Коммунальной.

Мужчина 1969 года рождения за рулем Skoda Octavia при движении с второстепенного направления не уступил дорогу автомобилю Toyota под управлением 1992 года рождения, который двигался по главной дороге.