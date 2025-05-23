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Сбившему насмерть курьера на дороге Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Краколье запретили садиться за руль

Суд запретил садиться за руль жителю Сланцев. На днях он попал в крупное дорожно-транспортное происшествие. Второй участник не пережил аварии.

Как сообщили 3 июня в объединенной пресс-службе судов Ленобласти, суд удовлетворил ходатайство полицейского следствия о запрете определенных действий для жителя Сланцев. Фабула его уголовного дела строится вокруг смертельного ДТП.

По данным пресс-службы судов Ленобласти, 27 мая мужчина на Skoda Octavia на дороге Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Краколье столкнулся с курьером маркетплейса. От полученных травм сотрудник службы доставки скончался.

Полицейским следствием Кингисеппского района возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности, пишет 47news.ru.

Постановлением суда жителю Сланцев запрещено садиться не только за руль автомобилей, но и других транспортных средств. Также ему запрещено общаться с потерпевшими.