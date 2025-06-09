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Виновнику смертельного ДТП в пустошкинской деревне Алоль назначили принудительные работы

Опочецкий районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя города Великие Луки, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Суд установил, что 14 октября 2024 года подсудимый, управляя автомобилем марки Kia K5 в светлое время суток двигался со стороны города Санкт-Петербург в направлении границы с Республикой Беларусь по 452-му км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь, проходящей по территории деревни Алоль Пустошкинского района.

Подсудимый выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном ему направлении автомобилем марки Chevrolet Cobalt. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и два пассажира, находящихся в Chevrolet.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину, добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред, причинённые в результате преступления.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела, личности подсудимого, наличия ряда смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих, суд назначил подсудимому наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием 5% из заработной платы в доход государства с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года.

Напомним, в результате ДТП погибли водитель автомобиля Chevrolet Cobalt и его 2-летний пассажир. Второй ребенок, 5-летний мальчик, а также его мать были доставлены в больницу. Женщина впоследствии также скончалась.

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Водитель автомобиля Kia K5 в ДТП не пострадал.

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Как стало известно, участником ДТП был клирик Великолукской епархии. На время расследования происшествия светскими органами власти клирик епархии был запрещён в священнослужении.