АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель Nissan погиб в результате опасного разворота и столкновения с ВАЗ в Великолукском районе

Один человек погиб и один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Великолукском районе 12 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области, около 19.00 на 475-м км дороги М9 «Балтия» произошло ДТП с участием двух автомашин: ВАЗ 2115 и Nissan Almera.

По предварительной информации, водитель Nissan, мужчина 1950 года рождения, совершил небезопасный маневр, в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель скончался на месте. Водитель ВАЗа госпитализирован в медицинское учреждение.

На данный момент пассажиры за медицинской помощью не обращались. На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего

Предварительно, водитель Nissan совершал разворот», не убедившись в безопасности осуществляемого маневра.