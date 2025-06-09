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Столкновение с автобусом на площади Героев-Десантников в Пскове попало на видео

Столкновение автобуса и легкового автомобиля на площади Героев-Десантников в Пскове попало на видео камеры Pskovline. Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 июня в 14.28 напротив дома №6 по улице 128-й Стрелковой дивизии.

Автобус въехал на перекресток с круговым движением с моста 50-летия Октября в сторону улицы Кузнецкой. Водитель легкового автомобиля двигался с улицы 128-й Стрелковой дивизии, при въезде на перекресток столкнулся с автобусом.

По предварительной информации, пострадавших нет. Участники простояли на перекрестке около полутора часов.